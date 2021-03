Stanza degli abbracci nella Rsa a Villasanta, un sollievo per chi ha sofferto di più

Il sindacato Spi Cgil Lombardia dona una stanza degli abbracci alla rsa Villa San Clemente di Villasanta. La cerimonia di consegna del dono è avvenuta stamattina, giovedì 18 marzo 2021, a Villasanta, all’interno della residenza sanitaria assistita.

Una bellissima idea

“Una bellissima idea dello Spi Cgil Lombardia che noi abbiamo accolto immediatamente. In questo anno siamo stati vicini agli anziani e abbiamo costantemente pensato alla tremenda solitudine che hanno dovuto sopportare le persone ricoverate nelle RSA. La ‘stanza degli abbracci’ non risolve il problema ma aiuta a sentirsi meno soli”, queste le parole di Anna Bonanomi, segretaria generale dello Spi Cgil Monza e Brianza alla cerimonia di consegna della “stanza degli abbracci” alla Casa di Riposo Villa San Clemente di Villasanta.

Un dono pensato e finanziato dal Sindacato dei pensionati Spi Cgil Lombardia che permetterà agli anziani ospiti e ai loro parenti di ritrovare il contatto fisico in sicurezza a un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Il grazie dell’Amministrazione comunale

Alla cerimonia di consegna davanti all’ingresso della struttura, ristretta per evitare assembramenti, e in occasione della prima Giornata nazionale delle vittime del Covid, sono intervenuti anche il sindaco della città Luca Ornago e l’assessore alle politiche sociali Laura Varisco che hanno ringraziato il sindacato dei pensionati per il gesto e gli operatori della struttura per l’impegno profuso nei mesi più difficili dell’emergenza sanitaria. L’amministrazione comunale ha, infine, omaggiato lo Spi Cgil di Monza e Brianza della “banconota da collezione che il Comune di Villasanta ha realizzato in occasione del 90esimo dalla fondazione”.