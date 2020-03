Statale 36 deserta causa coronavirus. La foto che pubblichiamo è stata scattata da un lettore di Carate Brianza che abita a ridosso dell’importante arteria nella serata di oggi, sabato 21 marzo.

In un sabato sera di inizio primavera probabilmente la Statale 36, che collega Milano con Lecco e le località di villeggiatura nelle province di Lecco e Sondrio, non era mai stata così deserta. Evidentemente le misure sempre più stringenti volute dal Governo – che peraltro ancora non accontentano tanti sindaci e Presidenti di Provincia lombardi – cominciano a fare effetto. Tra quelle introdotte più di recente, ricordiamo, c’è quella che vale per tutta Italia e che impedisce di spostarsi per passare il fine settimana nelle seconde case (per chi ce l’ha).

“Restate a casa”

La maggioranza dei cittadini sembra quindi aver recepito il messaggio di restare a casa, per il proprio bene ma anche per evitare di contagiare gli altri. Purtroppo i dati del contagio diffusi oggi dall’assessore al Welfare Giulio Gallera non lasciano grande spazio all’ottimismo.

Nella provincia di Monza e della Brianza i contagi hanno infatti superato quota mille, arrivando a 1.084 con un +268 rispetto a ieri. Cosa ancora più tragica è che nella nostra Regione i morti hanno superato quota tremila (3.095), con

