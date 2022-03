Due squadre sul posto

Intervento dei Vigili del fuoco in via Santa Maria poco dopo le 16.

Ancora mezzi dei pompieri in azione nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 marzo.

Sterpaglie e fuoco, pompieri a Meda

Dopo il vasto incendio che è divampato in una abitazione a Seregno e che ha visto l'intervento di diversi mezzi dei vigili del fuoco dalle 13.30 in poi, poco dopo le 16 i pompieri sono stati allertati per un altro intervento.

Questa volta a Meda dove in via Santa Maria, per cause ancora da chiarire, alcune sterpaglie hanno preso fuoco. Sul posto sono intervenuti due mezzi in arrivo dal distaccamento di Lissone: l'autopompa e il modulo di supporto.

In poco tempo l'allarme è rientrato e l'incendio totalmente domato.