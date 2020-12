Stop ai mozziconi a terra: a Desio arrivano 6mila posacenere portatili

6000 i posacenere portatili acquistati dal Comune di Desio e in distribuzione gratuita in tutte le tabaccherie della Città. E’ stata mantenuto l’impegno dell’Amministrazione comunale a SonoE’ stata mantenuto l’impegno dell’Amministrazione comunale a Striscia la Notizia aderendo alla campagna nazionale ‘No mozziconi a terra’ , contro la cattiva abitudine di gettare per strada i mozziconi di sigaretta, uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

Stop ai mozziconi a terra: a Desio in distribuzione 6mila posacenere portatili

“Ci siamo impegnati per arginare un malcostume che provoca un grave danno all’ambiente – spiega il Sindaco Roberto Corti – migliaia di piccoli posacenere portatili sono già stati consegnati gratuitamente nelle tabaccherie per i clienti e per chiunque ne farà richiesta. Ringrazio i tabaccai desiani che da subito hanno accettato di collaborare con l’Amministrazione per la tutela dell’ambiente, consapevoli che anche il più piccolo dei gesti quotidiani abbia un enorme valore per la salvaguardia del territorio”.

Tascabili per e lavabili

Il posacenere tascabile potrà essere un’ ottima soluzione in grado di aiutare a non vedere più i resti di sigarette per le strade, sono tascabili e realizzati con materiale ecologico, il cui rivestimento interno può essere lavato per garantirne un utilizzo prolungato nel tempo.