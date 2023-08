"Strada allagata nonostante la vasca di laminazione"

"La strada, via Pietro Micca, si è comunque allagata nonostante la vasca di laminazione". A precisarlo è il capogruppo di "Uniti per Sovico", Alfredo Colombo, lista all'opposizione.

Strada allagata

"Sul Giornale, all’interno delle notizie dedicate ai recenti avvenimenti alluvionali, è stato riservato uno spazio anche al Comune di Sovico, in merito al quale chiedo la possibilità di esprimere un parere personale, frutto di testimonianza diretta di quanto accaduto - spiega Colombo - Va innanzitutto premesso che siamo stati colpiti da un evento di rara forza ed intensità che ha messo a dura prova la tenuta idraulica di numerosi comuni della Brianza e ha al tempo stesso evidenziato criticità: in questo momento penso che la massima attenzione vada posta ai cittadini e alle attività commerciali e produttive che hanno subito notevoli danni, per i quali si attendono risposte celeri e certe da parte della pubblica amministrazione, a tutti i livelli interessata da questa grande problematica".

I danni a Sovico

"A Sovico i maggiori danni si sono manifestati lungo la via Vittorio Veneto e strade limitrofe per cause al momento non note (insufficienza della rete fognaria, altro ?) in merito alle quali ci attendiamo risposte da parte dell’Amministrazione comunale e di Brianzacque (gestore del servizio idrico integrato della Brianza) - spiega Colombo - Altro discorso attiene invece la situazione di via Pietro Micca per la quale l’assessore al Bilancio, Alberto Rivolta, si è così pronunciato:

“Vorrei poi sottolineare che la vasca di laminazione in via Pietro Micca, di recente realizzazione, ha funzionato benissimo raccogliendo tutta l’acqua ed evitando così allagamenti”.

In realtà, purtroppo, ciò non corrisponde a quanto realmente accaduto. Ora è vero che una parte delle acque piovane è stata raccolta dalla vasca (ci mancherebbe altro), ma il grosso ha bypassato le griglie di raccolta della vasca stessa e si è riversata nella parte bassa della via Micca causando l’allagamento della strada (complice anche l’otturazione delle caditoie), oltre che quella del cortile basso li adiacente (la cosiddetta corte del Pescatore), come visibile dalle immagini scattate al termine del nubifragio".

Contrarietà alla vasca di laminazione

"Su questa vasca è nota la contrarietà del gruppo cui appartengo (Uniti per Sovico) e quanto accaduto conferma in modo chiaro che BrianzAcque meglio avrebbe fatto a spendere le risorse investite per la sua costruzione e il suo successivo “abbellimento floreale” (poco meno di 200.000 euro) nel riqualificare la rete fognaria di via Micca (vi è un tratto di strada privo di fognatura compreso fra viale Brianza e via De

Gasperi e una parte dotata di una rete vetusta e insufficiente sino alla via Santa Caterina da Siena), integrandola con quelle recentemente realizzate in tutto il comparto di territorio circostante (via De Gasperi, Lambro, Santa Caterina da Siena): si sarebbero in tal modo evitati, elemento questo non secondario, anche gli allagamenti che sovente interessano l’incrocio fra viale Brianza e via Micca e che, ahimè, ci dovremo subire ancora in futuro" conclude Colombo.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 8 agosto 2023.