“Strage nelle Rsa”: i sindacati in piazza per denunciare FOTO

“Strage nelle Rsa”: i sindacati in piazza per denunciare. In tanti, anche dalla Brianza, si sono dati appuntamento stamattina, martedì 16 giugno, davanti al Palazzo della Regione a Milano.

“Strage nelle Rsa”: i sindacati in piazza per denunciare.

Erano in tanti, da Monza e Brianza, da Lecco, Como, Bergamo… tutta la Lombardia per denunciare la “strage” nelle Rsa causata dal Covid. Una strage che a giudizio delle organizzazioni sindacati e di chi ha portato una testimonianza durante il presidio si poteva evitare o, comunque, poteva essere attenuata.

La nutrita delegazione brianzola della Cgil MB era guidata dalla segretario generale Angela Mondellini e da altri membri della segreteria, a partire da , Anna Bonanomi, segretaria dello Spi, il sindacato dei pensionati della Camera del lavoro; quella della Cisl era guidata da Beppe Saronni, che ha fatto un intervento a nome de sindacalisti della nostra Provincia e da Mirco Scaccabarozzi. Buona anche la rappresentanza della Uil con il segretario provinciale Antonio Zurlo e la medese Rina del Pero, membro anche del collegio dei revisori della Uil regionale. Presente anche la segretaria regionale Serena Bontempelli.

Nel corso della mattinata anche la testimonianza di diversi parenti di persone ricoverate nelle case di riposo, che hanno vissuto con angoscia questi mesi. Il primo intervento è stato quello di Giulia, che ha la mamma ricoverata al Pio albergo Trivulzio di Milano e che a marzo, per ben 13 giorni, preoccupata dalle notizie su tv e stampa per quel che accadeva nelle case riposo, non è riuscita a sapere se sua madre fosse ancora viva. Fortunatamente a lei è andata bene, ad altri che avevano i parenti ricoverati al Pat purtroppo no.

Daniela Chiodelli da Cremona ha invece letto la lettera di Renzo e della moglie Luciana, che hannomesso nero su bianco la loro malattia, il loro calvario. Quindi è toccato a Giacomo da Bergamo, a Daniela da Lodi… storie diverse ma tutte con un minimo comun denominatore: la sofferenza degli anziani di fronte a in virus sconosciuto. “Facciamo tesoro di quanto accaduto in questi mesi e facciamo in possibile perché non si ripeta” ha rimarcato Giacomo.

Le rivendicazioni dei sindacati

Cgil, Cisl e Uil al termine del presidio hanno diffuso una nota in cui chiedono:

Maggiori investimenti per innovazione e riorganizzazione dell’offerta sociosanitaria.

La revisione del sistema degli accreditamenti delle strutture sociosanitarie, in particolare per quanto attiene:

i modelli organizzativi e di servizio per una maggiore appropriatezza e qualità dell’assistenza, rafforzando gli interventi di prossimità e domiciliarità (residenzialità “aperta” e “leggera”)

l’adeguamento dei minutaggi di assistenza alla reale complessità assistenziale degli ospiti

la ridefinizione delle tariffe riconosciute dal fondo sanitario, che dovrebbero coprire il 50% del costo in Rsa mentre Regione Lombardia resta al di sotto della quota prevista dalla legge a garanzia dei livelli essenziali di assistenza, scaricando l’onere maggiore sulla retta pagata dagli ospiti o dalle loro famiglie.

La riduzione della compartecipazione alla spesa a carico delle famiglie (la retta) che andrebbe

regolata secondo criteri di sostenibilità e sopportabilità garantendo uno standard adeguato di

servizi.

regolata secondo criteri di sostenibilità e sopportabilità garantendo uno standard adeguato di servizi. La tutela dei posti di lavoro, il potenziamento degli organici e la formazione degli operatori.

Ricordiamo che la mobilitazione prosegue venerdì 19 giugno dalle 9,30 alle 12, sindacati e lavoratori saranno di nuovo in piazza per chiedere: “Obiettivi primari: sorveglianza epidemiologica, medicina di territorio e continuità assistenziale. Ripartiamo dai Distretti”. Terzo appuntamento martedì 23 giugno per chiedere un “Nuovo patto per la salute”

TORNA ALLA HOME PAGE