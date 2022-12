Denunciato 16enne che cede hashish al compagno di scuola

Cede hashish a scuola. Nei guai un16enne. Ieri mattina, giovedì 1 dicembre, verso le otto una pattuglia dei Carabinieri impegnata a Seregno in uno specifico servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti davanti alle scuole, nel transitare davanti a un istituto superiore ha notato due ragazzi: uno stava fumando una sigaretta artigianale e, al passaggio della gazzella dell'Arma, ha mostrato evidente agitazione così da insospettire i militari.

Cede hashish al compagno di scuola

I Carabinieri hanno quindi arrestato la marcia per procedere al controllo. Al momento di scendere dal mezzo di servizio, hanno notato che mentre uno dei ragazzi buttava a terra lo “spinello”, l’altro tentava di disfarsi di una confezione in cellophane nella quale c'erano quattro dosi di hashish, lanciata a terra e subito recuperata dai militari. I due sedicenni, entrambi studenti di un istituto superiore seregnese, sono stati fermati, identificati e accompagnati in caserma. Uno risiede a Desio, l’altro nel comasco a Mariano Comense.

16enne denunciato per spaccio di stupefacenti

I successivi accertamenti dell'Arma locale hanno consentito di appurare che il primo, poco prima, aveva ceduto una dose di hashish all’amico (suo compagno di banco), sorpreso a fumare: è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti. L’altro è stato invece segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore. Quello di ieri è il secondo intervento per droga che i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno eseguito dinanzi a un istituto scolastico in meno di una settimana.