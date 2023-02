Sul carro di Carnevale c'è Capitan America in memoria del piccolo Alessio

In occasione della sfilata di Carnevale a Lentate sul Seveso e Barlassina gli alunni della classe 5B della scuola primaria di Copreno, frazione di Lentate, hanno messo sul carro Capitan America, uno dei personaggi preferiti di Alessio Guberti, il loro compagno morto nel 2019 a sette anni a causa di un tumore al cervello.

I compagni ricordano Alessio Guberti durante il Carnevale

Carnevale è la festa dei coriandoli, delle stelle filanti, delle sfilate, degli scherzi, una giornata all’insegna della spensieratezza e dell’allegria, da trascorrere con gli amici. Una ricorrenza ancora più sentita, dopo gli anni di pausa dovuti alla pandemia da Covid-19. Gli alunni della classe 5B della scuola primaria di Copreno avrebbero voluto condividerla con il compagno Alessio Guberti, morto a soli sette anni dopo aver combattuto contro un tumore al cervello con grinta e forza, come un vero supereroe.

Hanno messo sul carro Capitan America, il suo supereroe

E per rendergli omaggio, per averlo lì tra loro durante i festeggiamenti, hanno pensato di inserire un personaggio speciale tra i protagonisti del carro realizzato dall’oratorio di Copreno: Capitan America. Uno degli eroi preferiti da Alessio, che un po’ si identificava in lui perché come un vero guerriero stava affrontando la battaglia più dura, contro un nemico davvero infido. E un po’ rivedeva, nella «A» stampata sulla maschera del mitico personaggio, l’iniziale del suo nome.

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto 3 di 6 Foto 4 di 6 Foto 5 di 6 Foto 6 di 6

Commossa la mamma di Alessio

«Gli piaceva particolarmente, tra l’altro anche io me lo sono tatuato», spiega Sara Nalio, la mamma di Alessio, emozionata e grata per il bel gesto compiuto dai compagni di classe del figlio.

Quando sabato pomeriggio, durante la sfilata che ha coinvolto gli oratori di Lentate e Barlassina, sul carro realizzato dai papà di Copreno ha visto l’action figure in cartapesta del suo beniamino, si è commossa.

Volevano ricordarlo già dal 2020, ma poi c'è stata la pandemia

«Non è stata proprio una sorpresa perché già dal 2020 i compagni di Alessio avrebbero voluto ricordarlo durante la sfilata di Carnevale, ma purtroppo a causa del Covid-19 tutte le manifestazioni negli anni scorsi sono state annullate - precisa - E’ stato bellissimo vedere che a distanza di tre anni sono riusciti a realizzare questo loro desiderio, con la collaborazione dei papà che si sono occupati dell’allestimento del carro, dal tema “Le grandi facce”».

Sulle spalle i compagni hanno messo le spillette di Capitan America

E così, oltre ai visi enormi di Homer, Spiderman e la Bestia, sul carro c’era anche la riproduzione di Capitan America.

«Sul retro hanno scritto “Alessio” - prosegue Sara Nalio - E gli alunni della 5B, sulle spalle, hanno indossato le spillette che richiamano il personaggio, confezionate appositamente dalle mamme. Filippo, il migliore amico di Alessio, si è vestito proprio da Capitan America».

"Era come se Alessio fosse lì in mezzo a loro"

Dopo il corteo per le strade del paese, diretto all’oratorio di Camnago per la festa finale, una foto di gruppo ha suggellato questo momento toccante.