Super Natale, vinti 20mila euro a Villasanta

La fortuna bacia Villasanta. Nella giornata di martedì 27 dicembre 2022 un villasantese, rimasto rigorosamente anonimo, ha vinto uno dei 600 premi da 20mila euro messi in palio da Sisal con l’iniziativa Super Natale, che si svolge nei giorni 27, 29 e 31 dicembre.

La vincita è stata effettuata presso la ricevitoria tabaccheria "La Nove" che si trova all'interno del centro commerciale "Il Gigante", in via Vecellio, di proprietà di Sandra Sisinni.

Ricchi premi anche per l'estrazione di domani, 31 dicembre

Con Super Natale, tutti coloro che acquistano una giocata SuperEnalotto con SuperStar in Ricevitoria, Online o da App, valida per i concorsi del 27-29-31 dicembre, partecipano all’estrazione dei 200 premi garantiti in palio per ciascun concorso.

Per partecipare a Super Natale basta convalidare uno degli strumenti di gioco dedicati o una qualsiasi giocata SuperEnalotto con SuperStar.

Come si gioca?

Per ogni combinazione giocata con SuperStar, il giocatore riceve un codice alfanumerico univoco che viene stampato sulla ricevuta di gioco, o sul proprio conto di gioco dopo aver effettuato la propria giocata.

Non c’è alcun costo aggiuntivo, è tutto incluso nel costo della giocata di SuperEnalotto SuperStar. Dunque per l'estrazione di domani, sabato 31 dicembre, gli scommettitori potranno ambire a vincere non solo i 200 premi da 20mila euro messi in palio per l'estrazione speciale ma anche il super jackpot . Infatti il "6"potrà fruttare la bellezza di 339milioni di euro.

Villasanta fortunata

Nel mese di novembre del 2020, nella stessa ricevitoria, un fortunato scommettitore si era portato a casa la bellezza di 5 milioni di euro dopo aver acquistato un Gratta e Vinci da 20 euro.

Invece nel 2018, sempre a Villasanta, ma questa volta nella ricevitoria "Cinque" di Paola Vergani di via Confalonieri, un altro giocatore vinse 100mila euro con un Gratta e vincit da 5 euro.