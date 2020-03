Sono diversi i supermercati presi d’assalto dalle prime ore della mattina in tutta la Brianza. All’Esselunga di Vimercate ingressi contingentati.

Sono diversi i supermercati che questa mattina, dopo il divieto di uscita ed entrata in tutta la Lombardia, sono stati presi d’assalto. Code per entrare già diversi minuti prima dell’apertura all’Esselunga di Monza San Fruttuoso e a quella di Vimercate. Nel supermercato di Vimercate l’ingresso è contingentato e alcuni addetti fanno entrare i clienti solo pochi alla volta, per evitare che si formino concentramenti troppo alti di persone al suo interno.

Obiettivo: evitare assalti agli scaffali

Dopo quanto accaduto due settimane fa ora, per evitare assembramenti, l’Esselunga ha deciso di far entrare all’interno dei propri negozi solo poche persone alla volta. Per tutto l’orario di apertura si continuerà a far passare i clienti in modo contingentato grazie al personale presente all’ingresso.

