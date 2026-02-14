Svuota l’appartamento riversando i rifiuti in strada: denunciato

Identificato l'incivile che ha lasciato ferro, vetro e altro in via Delle Colline.

Ha pensato bene di svuotare l’appartamento riversando in strada un ingente quantitativo di rifiuti, tra cui ferro e vetro. E’ stato pertanto deferito all’autorità giudiziaria dalla Polizia Locale di Meda.

Riversa in strada una grande quantità di rifiuti

Nella mattinata di oggi, sabato 14 febbraio 2026, la Polizia Locale, sempre impegnata a contrastare l’abbandono di rifiuti, è riuscita a identificare l’autore di un importante sversamento nei pressi di via Delle Colline. I materiali non risultavano pericolosi, ma c’erano ferro, vetro e altro materiale.

Denunciato

L’autore è stato identificato: residente nella provincia di Napoli e domiciliato a Meda, aveva pensato di liberare l’appartamento riversando tutto in strada. E’ pertanto stato deferito all’autorità giudiziaria e dovrà provvedere alla rimozione di tutto il materiale.

NELLA FOTO IN COPERTINA UNA PARTE DEI RIFIUTI ABBANDONATI