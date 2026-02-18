Tampona una donna incinta e scappa a piedi: sull’auto aveva cocaina e marijuana

L'incidente è successo in via Indipendenza, l'inseguimento si è concluso in via Icmesa.

Tampona una donna incinta e scappa, poi abbandona l’auto: nell’abitacolo gli agenti della Polizia Locale di Meda hanno trovato cocaina e marijuana.

Tampona una donna incinta

E’ successo poco prima delle 15.30 di ieri, martedì 17 febbraio 2026, quando una 33enne in stato di gravidanza è stata tamponata in via Indipendenza da un’auto che poi si è allontanata. La donna, mentre avvisava la Polizia Locale, ha inseguito il fuggitivo.

Il fuggitivo ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi

Immediatamente sono intervenuti due equipaggi della Polizia Locale: giunto in via Icmesa, il conducente, sentitosi braccato, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi.

Sull’auto aveva cocaina e marjuana

A seguito della perquisizione nell’abitacolo, gli agenti hanno rinvenuto sostanza stupefacente (cocaina e marijuana). Le indagini sono ancora in corso per identificare il fuggitivo.

La donna incinta soccorsa in codice verde

La 33enne è stata soccorsa dai sanitari della Croce Rossa Alte Groane, che l’hanno trasferita in codice verde all’ospedale di Desio per accertamenti.