Tampona un'auto e fugge, individuato dopo un mese d'indagini

Alla guida della sua auto, mentre viaggiava in corso Garibaldi a Seveso, ha tamponato una vettura ed è poi fuggito senza prestare soccorso. Individuato dopo un mese d'indagini grazie alle telecamere.

Un uomo alla guida del proprio veicolo in ore serali, in corso Garibaldi a Seveso ha tamponato violentemente un altro veicolo e, senza fermarsi, ha ripreso la marcia facendo perdere le proprie tracce, lasciando la controparte ferita sul posto. I fatti si sono svolti lo scorso 14 aprile alle 20.45 circa. Una donna, alla guida di una Fiat Panda, ferma al semaforo di corso Garibaldi (intersezione via Cacciatori delle Alpi), in direzione Cesano Maderno , è stata violentemente tamponata dal veicolo che le stava dietro, una Opel Vectra. Dopo l’urto il conducente, senza verificare le condizioni della donna, ha effettuato una repentina retromarcia e si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Del fatto è stata immediatamente informata la Polizia Locale di Seveso. Alla conducente ferita sono state date le prime cure al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio , con una prognosi di 10 giorni.