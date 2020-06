Tamponamento a Cesano Maderno poco prima delle 14. L’incidente è avvenuto in via Molino Arese. Lievemente ferita una 47enne.

Tamponamento a Cesano: 47enne in ospedale

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento il tamponamento ha coinvolto tre vetture e si è verificato all’altezza della Chiesa di San Pio X. Sul posto si sono portati i volontari della Croce verde di Lissone e gli agenti della Polizia locale di Cesano.

Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi: una 47enne è stata portata in ospedale per accertamenti in codice verde.

