Tamponamento sulla "Bananina": grave un centauro, arriva anche l'elisoccorso

Incidente

Coinvolta una moto che è finita contro un furgoncino della manutenzione stradale: in ospedale anche il conducente del mezzo

Brutto tamponamento sulla SP60, la "Bananina" che collega Arcore, Concorezzo e Villasanta con viale delle Industrie. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, sabato 2 agosto, all'altezza del benzinaio che si trova lungo la strada in direzione di Monza. Ad avere la peggio un centauro di 61 anni che si è ferito seriamente finendo contro un furgoncino.

Tamponamento sulla "Bananina"

L'allarme è scattato intorno alle 14.30. Stando a una prima ricostruzione dei fatti pare che il 61enne, a bordo della sua moto, sia finito contro un furgoncino della manutenzione stradale condotto da un 39enne che, per estirpare alcune erbacce presenti a bordo strada, abbia fermato il veicolo in mezzo alla carreggiata, segnalando comunque la propria presenza con le classiche bandiere arancioni. Forze accecato dal sole, il centauro non si è accordo del furgoncino fermo e gli è finito contro.

Arriva l'elisoccorso

Ad avere la peggio è stato proprio quest'ultimo, che dopo l'impatto è finito rovinosamente a terra sull'asfalto. Sul posto sono giunte immediatamente due ambulanze, un'automedica e persino l'elisoccorso decollato da Milano. Il centauro, dopo aver ricevuto le prime urgenti cure, è stato stabilizzato e trasportato in elicottero in ospedale a Lecco. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Ferito anche l'altro conducente

Nel sinistro ha riportato delle ferite anche il conducente del furgoncino, che è rimasto schiacciato tra la moto e il retro del proprio furgone. Anche lui è stato soccorso sul posto e poi accompagnato in ospedale a Vimercate, in codice giallo, per gli accertamenti del caso. Sulla SP60 sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e i Carabinieri di Concorezzo.

Al momento il traffico risulta rallentato in direzione di Monza con i veicoli che vengono deviati all'interno del benzinaio.