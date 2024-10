Tamponamento in Valassina con due feriti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente di ieri sera, venerdì 4 ottobre, intorno alle 21.45 sulla Valassina, nel tratto di Seregno. In totale cinque le auto coinvolte nel tamponamento.

Tamponamento nel tratto di San Salvatore

Tamponamento nel tratto urbano della Valassina, poco dopo lo svincolo di San Salvatore, in carreggiata sud. Due auto sono entrate in collisione. A causa dell'urto, altre due hanno provocato un secondo incidente. Nel complesso cinque i veicoli danneggiati nel sinistro: tre erano fermi sulla corsia di sorpasso, due - una Fiat Panda e una Mini - sulla prima corsia. Sul posto sono accorse due ambulanze del 118 provenienti da Desio e Giussano, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, con due autopompe. In un secondo momento sono intervenuti in ausilio anche i Carabinieri.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I feriti all'ospedale di Monza

I pompieri della caserma locale hanno soccorso i feriti e ripristinato le condizioni di sicurezza nel tratto interessato della Valassina. I feriti, due uomini di 26 e 41 anni, sono stati soccorsi dal personale Areu e trasportati in ambulanza in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Durante i soccorsi e i rilievi la circolazione in direzione Milano è proseguita con una riduzione di carreggiata e il traffico si è riversato anche sulla viabilità ordinaria.