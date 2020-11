Tamponi a studenti e a docenti in aumento al drive-through di Vimercate. Oggi se ne sono fatti 282. In totale da settembre si registrano 6.698 test.

Aumentano i tamponi drive-through effettuati su studenti e docenti all’Ospedale di Vimercate: Grazie ad un’attività incessante da parte del personale sanitario addetto all’attività, anche i test effettuati davanti al presidio di via Santi e Cosma Damiano negli ultimi giorni hanno subito un aumento considerevole.

Nella mattinata di oggi, ad esempio, sono stati effettuati 282 tamponi scolastici (166 a studenti minorenni, 18 a studenti maggiorenni e 98 a personale docente e non docente). In precedenza, la media quotidiana si aggirava sui 180, a parte picchi sporadici come quello del 19 ottobre in cui si sono effettuati 400 tamponi solo sulla popolazione scolastica.

Numeri considerevoli ad ogni modo che portano il totale dei test su studenti e docenti effettuati nel presidio di Vimercate a quota 6.698 dal 16 settembre a oggi, di cui 5128 a minorenni, 561 a maggiorenni, 1.039 a docenti/non docenti.

La prenotazione online

Da martedì 27 ottobre inoltre l’ASST di Vimercate, pur continuando ad assicurare l’accesso diretto, propone un’opportunità in più ai soggetti afferenti al pianeta scuola che devono sottoporsi a tampone per Covid. L’ASST di via Santi Cosma e Damiano ha, infatti, sviluppato e resa disponibile una pagina web per la registrazione e l’accodamento degli utenti, in modo ordinato e controllato. Si potrà accedere al nuovo servizio di registrazione, attivo da lunedì 26 ottobre, attraverso la “home page” del sito internet aziendale www.asst.vimercate.it .

La finalità è quella di dare ordine al flusso degli utenti e garantire una fascia oraria certa in cui

presentarsi.

