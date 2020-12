Tamponi rapidi a Macherio (VIDEO DEL SINDACO)

Tamponi rapidi Importante iniziativa a Macherio contro l’emergenza Covid-19 portata avanti dal Comune per salvaguardare la salute di tutti i propri cittadini. Tutti i macheriesi, potranno effettuare tamponi rapidi drive through a pagamento al costo ridotto di 25 euro. Il tampone verrà effettuato presso il tendone della Protezione Civile di Macherio nel parcheggio della palestra in viale Regina Margherita 2, dal 9 al 23 dicembre 2020, dalle ore 13 alle ore 16, mentre il sabato dalle ore 10 alle ore 12. Le prenotazioni si possono effettuare telefonando al numero 039-20756214 dalle ore 10,30 alle ore 12.

Gli ultimi dati

In un videomessaggio diffuso sui social, il sindaco, Mariarosa Redaelli, ha aggiornato la cittadinanza sugli ultimi dati relativi al Covid. Attualmente sono 67 i positivi a Macherio, in diminuzione se confrontati rispetto alla scorsa settimana dove si registravano circa 80 positivi. Da marzo ad oggi i contagiati sono in totale 377.

Tamponi rapidi anche a Besana

Tamponi rapidi anche al centro sportivo di Besana Brianza. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa CfB, Consulto formativo Brianza, con il suo braccio operativo, il Cfs, il Consulto formativo servizi, una società cooperativa di medici di medicina generale. Per i medici di medicina generale che lo richiedano il Cfs, in collaborazione con le Amministrazioni comunali, organizza punti di drive through cui inviare, dopo regolare prenotazione, i pazienti. “Il drive trough di Besana – ha sottolineato la dottoressa Roberta Montebello Di Silvestro, direttore CfB – nasce in collaborazione con il Comune che fornisce ai medici del territorio la possibilità di eseguire il tampone in uno spazio pubblico, occupandosi della parte organizzativa strutturale e della Protezione civile”.