Tamponi rapidi ad Agrate: quasi un quarto sono positivi. Sono numeri importanti e preoccupanti quelli resi noti oggi, sabato, dal sindaco di Agrate, Simone Sironi, che riguardano la prima settimana del servizio attivato dalla sua Amministrazione comunale, in collaborazione con Assab (Azienda servici speciali Agrate Brianza) e medici di base.

Come funziona

In sostanza, accanto al Polo sociosanitario comunale è stata collocata una postazione per tamponi veloci per accertare la positività al Covid-19. Per accedervi è necessario acquistare nell’adiacente farmacia il kit, presentando la ricetta medica.

I numeri

Nella prima settimana si sono sottoposti al test rapido 269 persone. Di queste, 64 sono risultate positive, pari al 23,7%. Praticamente poco meno di un quarto.

L’importanza del servizio

“Questo servizio vuole raggiungere due scopi – ha spiegato il sindaco Sironi – Dare informazioni aggiuntive ai nostri medici di base agratesi per aiutarli a discriminare la problematica tra pazienti Covid e non Covid. Inoltre consente di scoprire con anticipo, visto il sovraccarico di lavoro e i ritardi nella gestione da parte di ATS, eventuali casi di possibile positività presenti sul territorio”.

