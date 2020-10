Tamponi rapidi: centinaia di accessi, Agrate amplia gli orari. Più di 50 accessi solo nella prima giornata, lunedì, al punto allestito dal Comune di Agrate nel parcheggio del Polo socio sanitario di via Lecco, in collaborazione la Protezione civile, medici di base e Assab (Azienda servizi speciali di Agrate Brianza). E molte altre decine martedì e mercoledì.

Tanto che il Comune ha deciso di potenziare i giorni e gli orari di accesso al servizio e Assab ha ingaggiato altri infermieri.

Molti i positivi

Importante, come detto, il dato del primo giorno, lunedì. Non solo per gli accessi ma anche per il numero di positivi. Su 50 persone testate, per ben 15 è stata accertata la positività al Covid-19.

Servizio potenziato

Il sindaco Simone Sironi ha quindi annunciato il potenziamento del servizio.

“Sono state veramente tante le persone che in questi giorni si sono recate al Polo Socio Sanitario per usufruire di questo prezioso servizio, molto apprezzato e preso da esempio per l’attivazione di attività simili in altri comuni – ha spiegato il primo cittadino – Verranno ampliati gli orari del servizio. Il 29 ottobre (oggi) e il 30 ottobre dalle 14 alle 18.30; sabato 31 ottobre dalle 9 alle 12. Dal 2 novembre il servizio verrà svolto dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12″. “Ringrazio ancora una volta Assab , i dipendenti della farmacia, la Protezione Civile e i Medici di Medicina Generale – ha aggiunto Sironi – per aver contribuito ad attivare un servizio così prezioso per la gestione delle diagnosi”.

Come si accede al servizio e quanto costa

Per poter accedere al servizio è necessario essere in possesso della prescrizione del medico di base. Con questa ci si può recare alla farmacia all’interno del Polo sociosanitario. Per chi deve acquistare il kit per il tampone veloce (al prezzo calmierato di 15 euro) è stato riservato da oggi l’ingresso laterale solitamente dedicato al servizio notturno di consegna di farmaci.

Chi può usufruire del servizio

Il servizio è pensato in particolare per i cittadini di Agrate. In questi giorni sono stati però accolti anche residenti di altri Comuni a cui sarà garantito l’accesso fino a quando i numeri di afflusso saranno sostenibili.

I numeri ad Agrate: c’è un nuovo decesso

In costante crescita il numero di positivi ad Agrate. Ieri, mercoledì, erano 66, di cui 6 a domicilio. Purtroppo si è registrato anche un nuovo decesso causato dal Covid: si tratta di un’anziana. Sono oltre 30 le persone in sorveglianza attiva. Da inizio settembre sono state 92 le persone positive, di cui 26 si sono negativizzate e quindi sono riuscite a sconfiggere il virus.

