Tangenziale Est: attenzione domani sera alla chiusura dello svincolo a Vimercate. Settimana di cantieri anche sulla Nord per lavori di manutenzione.

Dalle ore 22 di domani, martedì 23 giugno, alle ore 6 del 24 giugno per adeguamento delle barriere di sicurezza e per la manutenzione dell’impianto di illuminazione sarà chiuso lo svincolo in uscita Vimercate quartiere Torri Bianche in direzione Milano. Nello stesso tratto saranno chiusi gli svincoli di entrata dalla SP2 Trezzo e SP45 Arcore/Villasanta.

Lavori in Tangenziale Nord

Sarà invece chiusa a partire dalle 22 di questa sera, lunedì, la carreggiata nord (direzione Como-Meda) della A52, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sesto san Giovanni – V.le Italia e Sesto San giovanni 1° Maggio, rami si svincolo interclusi compresi.

Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro per entrambe le carreggiate nord, sul e A4 in direzione Torino. Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo di Sesto San Giovanni 1° Maggio.

Sempre dalle ore 22 di questa sera fino alle ore 6 di martedì 23 giugno verranno chiusi al traffico alternativamente i rami di svincolo in entrata SS36 MI-V.le Zara per carreggiata Nord e da Monza-Villa Reale per carreggiata sud.

