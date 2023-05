Targa contraffatta, denunciato un seregnese

A Seregno viaggiava con l'autocarro dotato di targa contraffatta: la Polizia Locale ha denunciato un seregnese in centro città.

Targa contraffatta sull'autocarro

La pattuglia del Nucleo autoradio della Polizia Locale, nella mattinata di ieri, mercoledì 10 maggio, ha effettuato diversi controlli dinamici dei veicoli lungo il centralissimo corso Matteotti. I sistemi elettronici in uso agli agenti hanno segnalato che una targa, posizionata su un autocarro, era difforme rispetto al modello del veicolo. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere a un controllo.

Denunciato seregnese 60enne

L'autocarro è stato immediatamente ispezionato. Gli agenti si sono accorti che il carattere "8" della targa posteriore, in realtà, era un "6" . Era stata contraffatta con un sistema indelebile, che era in grado di trarre in inganno i sistemi elettronici e le forze di polizia. Infatti l'alterazione era apprezzabile soltanto dopo un attento controllo. Le targhe sono state sequestrate e il conducente, un seregnese di circa 60 anni, denunciato in stato di libertà.