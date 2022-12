Teneva nascosti nel magazzino del locale 25 grammi di marijuana. A trovare la droga è stato Kevin, il cane dei Carabinieri del nucleo cinofili di Casatenovo. Nucleo che nel corso delle ultime ore ha partecipato ad un controllo congiunto dei Carabinieri delle stazioni di Vimercate ed Arcore, coadiuvati da quelli di Villasanta e Bernareggio.

Teneva nascosta la marijuana nel magazzino del locale

Il titolare del locale in questione, uno dei tanti esercizi controllati nel corso del servizio straordinario dei militari, è stato deferito in stato di libertà per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Inoltre, nel medesimo esercizio i militari del NAS hanno elevato, sempre a carico del gestore, sanzioni amministrative per mancata esposizione dei cartelli connessi all’attuazione alla tutela della salute dei non fumatori per un importo pari a circa 450 euro. E' stato inoltre segnalato alla competente Ats per il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene.

Il personale coinvolto nel servizio di controllo

Il servizio di controllo straordinario si è svolto nel corso del pomeriggio e fino alla tarda serata di ieri, domencia 11 dicembre, e ha visto impegnati oltre ai carabinieri della due compagnie del Comando Provinciale di Monza Brianza e al nucleo cinofili di Casatenovo, anche personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Milano, per un totale di 14 uomini e donne in uniforme.

Tanti locali e conducenti di vetture "sotto osservazione"

I militari hanno eseguito controlli presso diversi locali della zona tra Vimercate ed Arcore verificando il rispetto degli orari di esercizio, il volume della musica, la vendita di alcolici ai minori.

Contemporaneamente sono stati eseguiti vari posti di controllo nelle vie adiacenti ai luoghi di ritrovo.

Particolare attenzione è stata posta al pericoloso fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol: cinque i conducenti sottoposti al test etilometrico.