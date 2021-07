Tenta il suicidio tagliandosi le vene, salvato dai carabinieri

Ha cercato di suicidarsi ferendosi ai polsi. Ma è stato prontamente fermato e salvato dai carabinieri.

Attimi di paura ieri pomeriggio, giovedì 22 luglio 2021, ad Arcore, in pieno centro, attorno alle 17, nei giardini Ravizza che si trovano lungo via Umberto I.

Il protagonista di questa incredibile vicenda è un 43enne, già conosciuto per comportamenti e azioni simili e seguito dai Servizi Sociali del Comune di Arcore.

Tagli sui polsi con un coltello da cucina

L'uomo si è procurato dei tagli sui polsi con un coltello da cucina. Ma alcuni passanti, vedendo la scena, hanno immediatamente avvisato le forze dell'ordine.

Nel giro di una manciata di minuti sono arrivati i carabinieri di Arcore e i colleghi della sezione Radiomobile che hanno prontamente fermato l'uomo e hanno chiamato i soccorsi. L'uomo è stato medicato dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale di Vimercate per accertamenti. Fortunatamente non è in pericolo di vita.