Tentarono di rubare un camion pieno di giocattoli, due ladri arrestati

Agli arresti un cittadino rumeno di 50 anni e una cittadina rumena di 47 anni, indiziati del reato di furto aggravato in concorso e ricettazione per altri colpi messi a segno nell'ultimo anno

Vista l’imminenza del Natale del 2024 avevano pensato bene di travestirsi da Santa Claus. Però senza il tradizionale abito rosso ma con addosso un passamontagna e di cercare di rubare un camion pieno di giochi direttamente dalla Peg-Perego di Arcore. Quasi certamente non per distribuire i giocattoli ai piccoli ma per rivenderli magari sui mercati esteri.

Fortunatamente l’intervento della vigilanza interna aveva scombinato i loro piani e li fece fuggire a mani vuote.

Le indagini

Dopo lunghe indagini ora gli autori di quel colpo fallito sono stati arresati dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Rho che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Milano nei confronti di un cittadino rumeno di 50 anni e degli arresti domiciliari per una cittadina rumena di 47 anni, indiziati del reato di furto aggravato in concorso e ricettazione. Un altro indagato di 40 anni, tuttora irreperibile, è stato sottoposto all’obbligo di dimora.

Diversi altri soggetti, sia italiani che stranieri sono indagati in stato di libertà per la ricettazione della merce destinata alla rivendita.

Gli altri colpi

Le indagini sono state avviate a seguito di un furto avvenuto tra il 2 e il 3 novembre 2024 presso un’azienda di logistica di Lainate (MI) di merce di vario tipo, tra cui profumi e cosmetici, per un valore di circa 200.000 euro, utilizzando un furgone appena rubato presso la sede di una nota azienda di spedizione di Origgio (VA). La refurtiva veniva poi stoccata in box privati a Milano e smistata tra complici per la rivendita.

Il tentato furto ad Arcore

Allo stesso gruppo è stato contestato il furto di 200 friggitrici ad aria, sottratte da un rimorchio in sosta presso il centro logistico di Landriano ed un tentativo di altro furto presso una importante azienda di produzione di giocattoli ed articoli per l’infanzia ad Arcore, la Peg-Perego.

La sera dell’8 dicembre 2024 i ladri, una volta arrivati nel piazzale interno della Peg che si trova in via De Gasperi, riempirono il rimorchio di giochi che erano contenuti nel magazzino. Erano quasi pronti a fuggire a bordo del mezzo quando, fortunatamente è intervenuta la vigilanza interna che è riuscita a farli fuggire, sventando il colpo.