Tentativo di truffa, operatore commerciale fermato e denunciato dalla Polizia Locale a Seregno: la sua azienda segnalata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'incontro con una coppia di anziani

Nella giornata di ieri, martedì 17 ottobre, una coppia di anziani, già vittima di una grave truffa nei mesi scorsi, ha ricevuto la telefonata di un sedicente operatore di Gelsia. L'uomo comunicava che il giorno seguente si sarebbe recato presso la loro abitazione per effettuare dei controlli. Gli anziani hanno informato immediatamente i figli, che a loro volta sono stati messi in contatto con il comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni.

Il massiccio intervento degli agenti

Nel pomeriggio odierno nei pressi dell'abitazione degli anziani si sono sistemati degli equipaggi del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale e diverse autoradio state state inviate a debita distanza nel quartiere. Puntuale, il falso operatore di Gelsia si è presentato ai coniugi ed è stato subito fermato dagli agenti. In pochi istanti sono sopraggiunte altre due pattuglie.

Tentativo di truffa, denunciato dalla Polizia Locale

L'uomo opera per un'azienda con sede in Toscana che vende contratti energetici, quindi si è trattato di una pratica commerciale scorretta e truffaldina. È stato denunciato in stato di libertà per sostituzione di persona, mentre l'azienda per la quale opera è stata segnalata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta. Sono previste sanzioni da 5mila a 500mila euro.

Truffa, gli incontri del Comune

L'intervento della Polizia Locale si colloca all'interno delle azioni volte a prevenire le truffe in danno degli anziani. In materia di contrasto alle truffe, il Comune di Seregno - grazie alle risorse di un bando di Regione Lombardia e con il supporto della Cooperativa sociale Sociosfera - in questi giorni sta promuovendo alcuni incontri informativi e formativi rivolti alle persone anziane per non incorrere in truffe e raggiri.