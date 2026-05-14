Tentativo di furto in boutique, rintracciato e denunciato

La spaccata notturna nei giorni scorsi in centro città, ma il vetro della porta d'ingresso ha resistito e il furfante non è riuscito a entrare. L'autore è un sevesino del '94, già noto per precedenti specifici

A Seregno, nella notte del 24 aprile scorso, un tentativo di furto ai danni di un noto punto vendita di abbigliamento in via Vincenzo da Seregno. Grazie alla tempestiva segnalazione e alle successive indagini, il responsabile è stato individuato e denunciato dalla Polizia Locale.

Deferito dopo il tentativo di furto in negozio

I fatti si sono svolti nella notte. Verso le 5,10 l’addetto alla logistica, giunto sul posto per la consueta consegna della merce, ha trovato l’ingresso principale danneggiato e ha lanciato l’allarme. La porta a vetri, sebbene ancora chiusa, era stata completamente frantumata in corrispondenza delle serrature. Secondo una prima ricostruzione, l’autore nel tentativo di scardinare l’accesso avrebbe provocato la rottura del vetro, che tuttavia ha resistito, senza permettere l’accesso nel punto vendita. Il colpo non è andato a buon fine: i danni sono rimasti circoscritti alla vetrata e, da un primo inventario dei responsabili del negozio, non è stato asportato nulla dai locali.

Le indagini della Polizia Locale

Nonostante l’esercizio commerciale fosse sprovvisto di sistemi di videosorveglianza interni, l’attività investigativa è scattata immediatamente. Gli agenti del Nucleo sicurezza urbana della Polizia Locale sono riusciti a risalire all’identità del sospettato, un uomo già noto per reati specifici commessi in altri Comuni della zona e già deferito per episodi simili nelle settimane precedenti in altri Comuni confinanti. Il soggetto – P. M., classe 1994, residente a Seveso – è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato.