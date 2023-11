Ennesimo tentato furto in via Parini, che si conferma la zona di Barlassina più colpita dai ladri. Questa volta hanno puntato la casa dell’assessore ai Servizi sociali Daniela Morisi, che era presente al momento della tentata intrusione e ha lanciato lei stessa l’allarme una volta accortasi di avere ospiti sgraditi che stavano camminando nel giardino di casa.

Tentato furto in casa dell’assessore: tre ladri sorpresi nel buio del giardino

Tutto è successo in pochissimi minuti intorno alle 19.30 di giovedì scorso, quando tre persone hanno scavalcato la recinzione per entrare nel giardino della casa dell’assessore. Camminavano radenti al muro e alla siepe di cinta per evitare che suonasse l’allarme, ma Morisi, che era in casa, li ha visti dalla veranda.

Subito si è messa urlare e sono usciti immediatamente il cognato e il nipote, che abitano proprio a fianco, con delle torce, per cercare i malviventi che si sono introdotti all’interno della proprietà, ma quest’ultimi erano già spariti nel nulla e avevano fatto perdere le loro tracce. Le telecamere hanno tuttavia inquadrato tre persone che camminavano lentamente e con grande cautela fra le piante del giardino, per poi scappare il più velocemente possibile non appena scoperte. E’ infatti suonato l’allarme perimetrale della casa che, unito alle urla dell’assessore, ha costretto i ladri alla fuga. I ladri sono spariti nel buio, forse passando da altri giardini vicini. Non sono stati segnalati altri tentativi di furti nella zona quella sera e nei giorni successivi.

Erano, appunto, in tre, all’apparenza molto giovani, vestiti con tute scure. Nelle registrazioni delle videocamere li si vede camminare con cautela per evitare di fare scattare l’allarme. Alcuni testimoni sostengono anche di averli avvistati in via Dante nei giorni precedenti al tentato furto e di averli visti mentre scrutavano alcune case.

Grande paura

E’ stato un momento di grande paura per l’assessore Morisi:

«Mi sono spaventata molto perché li ho visti che camminavano in giardino e non sapevo cosa fare - ha raccontato - Ho urlato d’istinto e quando è suonato l’allarme per fortuna sono scappati. Sembravano tutti e tre molto giovani, uno mi ha guardato, io ho guardato lui e non ha fatto cenno di avvicinarsi. Certamente erano molto veloci e agili: quando ha sentito che stavo urlando, mio marito non ha fatto in tempo a salire in casa dalla cantina che erano già scappati via».

Via Parini già a ottobre era stata al centro delle mire dei ladri.