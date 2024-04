Terreni trasformati in discarica: denunciati proprietari e conduttori

Denuncia all'Autorità giudiziaria per deposito incontrollato di rifiuti, abusi edilizi e deturpamento di aree vincolate. Sequestro preventivo del terreno con manufatti abusivi. Sono le conseguenze a carico dei proprietari e dei conduttori di due terreni contigui nei pressi dell’area verde della Porada a Seregno, trasformati in discarica.

Terreni ridotti a discarica

Duemila metri quadrati di terreno sottoposto a vincolo ambientale e interesse strategico provinciale trasformati in deposito di barche, materiali edili e discarica di rottami. Sono stati scoperti nei giorni scorsi in un'operazione congiunta del personale del Nucleo di sicurezza urbana della Polizia Locale e della Polizia Provinciale di Monza e Brianza, nell'ambito di una più ampia attività di contrasto agli illeciti ambientali ed edilizi nel territorio comunale. I gravi illeciti ambientali e gli abusi edilizi sono stati contestati in aree con profonde modifiche, che alteravano sia la destinazione che la morfologia del territorio.

Deposito di barche e materiale edile

In particolare un terreno era stato destinato a deposito a cielo aperto di imbarcazioni nonché a discarica di rottami di barche. L’altro terreno attiguo, oggetto di una totale eradicazione abusiva degli alberi esistenti, era stato trasformato in un deposito di materiali edili a cielo aperto, manufatti abusivi, con la presenza di una gru e di un deposito incontrollato di rifiuti. I responsabili degli illeciti, oltre alle sanzioni penali, avranno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi