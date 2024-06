Terreno agricolo trasformato in deposito, tre denunce

Nuova azione congiunta della Polizia Locale di Seregno con la Polizia Provinciale di Monza e Brianza. In un terreno agricolo scoperti rifiuti, il magazzino di un'azienda edile e altre strutture non autorizzate. Tre denunce.

Rifiuti e immobili in muratura

Nella giornata di martedì, 11 giugno, sono stati scoperti abusi edilizi e illeciti ambientali in terreni in zona Orcelletto. Il sopralluogo degli agenti ha permesso di accertare all'interno di un’area di oltre duemila metri quadrati, con destinazione esclusivamente agricola e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, soprattutto materiale legnoso, e diversi fabbricati in muratura.

Tre denunce dopo i controlli

In particolare è stata rilevata la presenza di un magazzino utilizzato principalmente da un’impresa edile e altre tre diverse strutture di medie dimensioni. Tutti i fabbricati risultavano privi di titolo autorizzatorio.

I proprietari dei terreni (A.M. del '98, F.M. del 2001 e M.F. del '66, residenti tra Giussano e Seregno) sono stati deferiti in concorso per la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti, per la realizzazione di strutture e manufatti in assenza di permesso di costruire e per il mutamento di destinazione di terreni esclusivamente destinati ad attività agricola.