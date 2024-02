Terribile schianto sulla Sp2, morto un centauro di 54 anni. Il tragico incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 16 febbraio 2024, al confine tra Concorezzo e Monza, all'altezza dell'Esselunga.

L'incidente alle 8

L'incidente è avvenuto intorno alle 8, a poche centinaia di metri dal terribile incendio divampato nella zona industriale di Concorezzo. Lo schianto ha coinvolto un'auto e una moto: ad avere la peggio è stato proprio il centauro, un 54enne residente proprio a Concorezzo. Le sue condizioni sono apparse da subito disperate e a niente sono servite le cure apportate dai soccorritori (un'ambulanza e un'automedica), giunti sul posto in codice rosso. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il 54enne è deceduto in Pronto soccorso.

Dinamica ancora da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto lungo una strada a scorrimento veloce. Su quanto accaduto indaga la Polizia locale, impegnata a lungo anche nella difficoltosa gestione del traffico in zona. Un traffico reso ancora più complicato dal terribile rogo divampato nelle vicinanze e che ha costretto le Forze dell'ordine a chiudere alcune vie per la salvaguardia dei cittadini.