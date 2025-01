Terza donna investita sulle strisce in pochi giorni, gennaio nero per i pedoni ad Agrate

Ancora una donna investita mentre attraversa sulle strisce, la terza in pochi giorni. Gennaio nero per i pedoni ad Agrate.

Ennesimo investimento ad Agrate, coinvolta una 29enne

L'ennesimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 24 gennaio, lungo via Lecco. Ad avere la peggio è stata una giovane di 29 anni.

E' accaduto poco dopo le 18 all'altezza dell'intersezione con via Da Vinci e via Gramsci. La 29enne stava attraversando in quel punto sulle strisce pedonali. In quel momento lungo via Lecco, in direzione Vimercate , è sopraggiunta un'auto, una Dacia. Il conducente, probabilmente a causa del buio e della foschia scesa in quei minuti, non ha visto la donna. La 29enne è stata centrata in pieno e scaraventata sull'asfalto ad alcuni metri di distanza dal punto d'impatto. Fortunatamente non è stata travolta da altri veicoli in transito. Per terra anche le borse della spesa che la giovane aveva con sé al momento di attraversare.

Le condizioni della giovane donna

I soccorsi sono scattati immediatamente. In pochi minuti sul posto sono giunte un'ambulanza in codice giallo, un'automedica e due pattuglie della Polizia di Agrate. Le condizioni della giovane sono apparse fortunatamente non particolarmente gravi. E' quindi stata caricata sul mezzo di soccorso e poi trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza sempre in codice giallo. Nessuna conseguenza per il conducente dell'auto. Agli agenti della Polizia locale il compito di far defluire il traffico (lunghe code nell'ora di punta in entrambi i sensi di marcia) e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La scena dell'incidente

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I due precedenti

Come detto, si tratta del terzo investimento di pedoni sulle strisce, tutte donne, avvenuto ad Agrate in pochi giorni. Due gli incidenti verificatisi giovedì della scorsa settimana a distanza di poche ore: il primo tra via Foscolo e via San Paolo, alle spalle del Municipio; il secondo ancora una volta lungo via Lecco, tra il Polo sociosanitario e via Matteotti.