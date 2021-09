Tetto pericolante in via Remo Brambilla, intervengono i Vigili del fuoco

Tetto pericolante in via Remo Brambilla, provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 19 settembre 2021, a Concorezzo.

Allarme maltempo

L'allerta meteo era stata annunciata da giorni e non si è fatta attendere. Domenica pomeriggio anche il territorio di Concorezzo è stato investito da forti raffiche di vento e precipitazioni. Il vento, in particolare, ha causato danni al tetto di un capannone nel quartiere del "Milanino". Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile di Concorezzo, che si sono prodigati fin da subito per mettere in sicurezza la zona.

"Grazie alle segnalazioni dei cittadini, alla collaborazione della Protezione civile di Concorezzo e soprattutto all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stata messa in sicurezza l'area ex Redaelli in via Remo Brambilla - ha spiegato domenica sera il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - A seguito del forte temporale di oggi si sono creati gravi danni al tetto che lo hanno reso estremamente pericoloso".

Nessun ferito

Fortunatamente il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che alcuni pannelli si staccassero dal tetto e potessero quindi creare situazioni di pericolo tra i residenti della zona. Fortunatamente non si sono registrati feriti e l'area è stata prontamente messa in sicurezza.