Tir sfonda il guard-rail, disagi a Verano

Un grosso tir con targa tedesca ha sfondato il guard-rail lungo la strada che costeggia la Valassina, in territorio di Verano Brianza, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.

Chiusa la strada

Ha fatto una manovra sbagliata, entrando in via Furlanelli, e con il tir è finito contro il guard-rail sfondandolo e portandoselo dietro per qualche metro. Incidente poco fa, attorno alle 13, all'uscita della rampa della Valassina, verso Birone. Il grosso mezzo pesante stava per immettersi sulla strada che porta a Birone, dopo essere uscito dalla Statale, quando ha distrutto le barriere di sicurezza che si trova poco prima del ponte.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati una pattuglia della polizia locale di Verano e i pompieri. I vigili del fuoco si sono occupati di rimuovere i pezzi di lamiera rimasti incastrati nel tir e lungo la strada. Per consentire alla squadra di lavorare in sicurezza, gli agenti della Polizia hanno deviato il traffico e chiusa la strada.