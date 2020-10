Torna l’incubo delle auto cannibalizzate FOTO

Torna l’incubo della auto cannibalizzate. Davvero un brutto risveglio per una coppia di novesi che martedì mattina hanno trovato le rispettive auto senza ruote e senza fari.

Capita che la sera un normale cittadino rientra dal lavoro e parcheggia l’auto in via Bice Bugatti a Nova Milanese. E capita che al mattino seguente, quando si avvia a riprendere la macchina per andare in ufficio, se la ritrova in uno stato pietoso. Senza ruote, senza fari, con danni alla centralina e vetri rotti.

E’ accaduto a una coppia di Nova Milanese nella notte tra lunedì e martedì. Marito e moglie la sera del lunedì hanno posteggiato, come sempre, nel parcheggio sotto casa. Lei la sua Clio, lui una Mercedes. La mattina la Clio era appoggiata a dei mattoni, dall’altra vettura invece erano scomparsi i fari, anteriori e posteriori, oltre ad avere diversi danni alla centralina e vetri rotti.

Un danno che, in base alle prime stime, si aggirerebbe intorno ai 7mila euro. E non è tutto. Sembrerebbe che nella stessa notte i malviventi abbiano agito anche nelle vie limitrofe arrecando danni ad almeno altre tre vetture.

La coppia, ovviamente, ha fatto denuncia di quanto accaduto. Purtroppo il loro non è il primo caso di auto cannibalizzate in Brianza: nei mesi, ma anche negli anni scorsi, ci sono state diverse segnalazioni.

