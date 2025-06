Tornano a colpire i ladri di fiori

A Desio, torna in azione in centro città il ladro di fiori. Questa volta a farne le spese è stato il bar Moody, aperto qualche mese fa in via Garibaldi.

Ladri di fiori in via Garibaldi

Nei giorni scorsi, l’Arsenio Lupin con il pollice verde, incurante delle telecamere, ha messo a segno il furto di fiori e arbusti contenuti nei vasi davanti all’esercizio.

"E’ già la seconda volta - ci ha detto Davide Varè, titolare con i fratelli Luca e Nathan - Non è la prima volta che succede. L’altro episodio ai nostri danni si era verificato il 13 aprile. Forse l’unica sarebbe mettere qualcosa con le spine - dice il barista - Quello che scoccia è che noi cerchiamo di abbellire il centro e l’area davanti al negozio, poi diventiamo bersaglio di ladri e vandali. Nessuno purtroppo si è accorto".

In azione anche in passato

Oltre al bar, in passato i ladri di fiori avevano preso di mira quelle della vicina gioielleria. Segnalati furti di fiori e piantine anche in prossimità della porta del centro cittadino in corso Italia.