Per un mese circolazione interrotta in via Stoppani a Seregno a causa dei lavori di rifacimento della rete del gas. La strada sarà chiusa al transito da martedì prossimo a venerdì 11 febbraio, salvo imprevisti.

Circolazione interrotta in via Stoppani

Per un mese, dall’11 agosto all’11 settembre, via Stoppani chiusa al traffico fra via San Vitale e via Verdi con inevitabili ripercussioni sulla circolazione in una delle arterie principali della rete viaria locale. Sono previsti lavori di rifacimento della rete del gas nel tratto compreso fra via San Vitale e via Gerosa, oltre un centinaio di metri di condutture nel sottosuolo e gli allacciamenti alle abitazioni private.

Uno scavo nella sede stradale

L’intervento prevede uno scavo di un metro e mezzo nella sede stradale, che comporterà la chiusura della carreggiata fino a venerdì 11 settembre, salvo imprevisti. Per garantire il termine dell’intervento prima dell’inizio della scuola, non si esclude che l’azienda incaricata e RetiPiù prolunghino l’orario di lavoro fino alla prima serata. La circolazione veicolare sarà deviata su via San Vitale, via Monte Rosa e via Verdi. Verrà garantito l’accesso soltanto ai residenti e ai pedoni. Nello stesso tratto di strada si era verificata una consistente fuga di gas.

