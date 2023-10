Tragedia a Varedo, una donna morta investita dal treno. Spiegamento di soccorsi poco dopo le 19 di questa sera, mercoledì, lungo il tratto ferroviario verso Palazzolo

Tragedia lungo la linea ferroviaria

Una donna residente a Varedo è morta investita dal treno lungo la linea ferroviaria di Trenord Milano-Asso, a circa duecento metri di distanza dalla stazione di Varedo, in direzione di Palazzolo Milanese. La tragedia è avvenuta questa sera, mercoledì 18 ottobre, alle 19,15 sui binari che costeggiano la ex area Snia, dove la donna è stata travolta dal treno partito diretto circa un'ora prima da Erba e diretto a Milano. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Lo spiegamento di soccorsi

Dopo l'accaduto si sono precipitati sul posto i Carabinieri della Compagnia di Desio, Vigili del Fuoco, Polfer, ambulanza e auto medica in codice rosso. Per la donna però non c'era più nulla da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

I ritardi alla circolazione

In seguito all'incidente la circolazione dei treni lungo la linea ferroviaria Milano-Asso è stata sospesa fino al termine delle operazioni di soccorritori e Forze dell'Ordine, mentre le corse successive hanno accumulato considerevoli ritardi.