Tragedia ad Arcore, una persona travolta sui binari

Travolto su binari da un treno che viaggiava in direzione Lecco. E' accaduto attorno alle 15.30 di oggi, sabato 11 maggio, ad Arcore.

Uomo travolto sui binari ad Arcore

I soccorsi sono ancora in corso, ma a quanto si apprende un uomo sarebbe stato travolto dal treno all'altezza di via Foppa, traversa di via Gilera, alle spalle dell'Ufficio postale.

Dispiegamento di forze

Qui si sono portati i soccorsi, in un primo momento intervenuti alla stazione e poi risaliti lungo i binari in direzione Carnate fino al punto dell'impatto. Sul posto in particolare sono intervenuti Carabinieri, Vigili del fuoco, un'ambulanza in codice rosso, un'automedica e la Polfer,

La circolazione dei treni è stata interrotta per consentire i soccorsi.

Le ricerche hanno purtroppo dato esisto positivo. Lungo i binari è infatti stato identificato il corpo senza vita di una persona.

L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto di autolesionismo.

I soccorsi