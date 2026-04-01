Tragedia al cimitero, uomo trovato senza vita

Una mattinata (oggi, mercoledì 1° aprile) velata di tristezza quella vissuta oggi ad Arcore dove è avvenuta una dolorosa scoperta. Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente sulla settantina di anni, è stato rinvenuto all’interno del cimitero cittadino, in un’area defilata e attualmente non accessibile al pubblico anche perchè tradizionalmente il mercoledì mattina il camposanto di via Rimembranze è chiuso ai visitatori.

Il ritrovamento

Il rinvenimento è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. L’uomo è stato trovato in un angolo riparato, situato dietro una cappella gentilizia, nella zona vecchia del cimitero. La zona in questione è attualmente interessata da alcuni lavori di manutenzione, circoscritta dal caratteristico nastro arancione da cantiere e teoricamente chiusa ai visitatori.

Proprio la natura isolata del punto del ritrovamento spiegherebbe perché il corpo sia rimasto celato per diverso tempo: secondo le prime ricostruzioni, infatti, il decesso potrebbe risalire a diversi giorni fa.

L’intervento delle Forze dell’ordine

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della stazione di Arcore guidati dal luogotenente Luca Carboni che stanno eseguendo le indagini. I carabinieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a effettuare i rilievi necessari per ricostruire le ultime ore dell’uomo. Non sembrano esserci dubbi sulla natura volontaria del gesto, un ultimo addio consumato in solitudine in un luogo che, per definizione, custodisce la memoria e il riposo.

Presente anche il personale dell’Agenzia Funebre Mattavelli di Arcore, incaricato del successivo trasferimento della salma una volta ottenuto il nulla osta dalle autorità competenti.