Tragedia al volante: malore fatale per un 54enne

Malore fatale al volante. La vittima è un uomo di 54 anni che questa mattina, giovedì 5 febbraio, ha perso la vita lungo la SP2, nel territorio di Busnago.

Malore fatale per un 54enne

L’allarme è scattato all’alba, poco dopo le 5. L’uomo, classe 1971 residente a Dalmine, stava percorrendo la Strada provinciale quando all’improvviso è stato colto da un malore. Dopo aver perso i sensi, il 54enne è finito con la sua auto contro un furgone, causando un lieve incidente che ha temporaneamente bloccato la circolazione.

Tragedia al volante sulla Provinciale

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto è intervenuta l’ambulanza con l’automedica, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito disperate. Dopo le prime manovre, il 54enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Vimercate: qui, tuttavia, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Soccorsi sul posto

Lungo la SP2 sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Vimercate e i Vigili del fuoco di Monza. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del furgone, uscito illeso dal sinistro.

Il drammatico precedente

Una tragedia che richiama quanto accaduto la scorsa settimana quando, sempre a Busnago, aveva perso la vita un 55enne di Brugherio. Anche in quel caso l’incidente era stato causato da un malore improvviso.