Tragedia in montagna: muore un 63enne brianzolo. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di questa mattina nella zona di Fusine. L’uomo era residente nel Caratese.

L’ennesima tragedia in montagna. Dopo Simone, giovane base jumper, morto in Val Badia a Ferragosto; dopo Stefano che ha perso la vita nel luglio scorso durante un’arrampicata, la Brianza oggi piange un 63enne, residente nel Caratese che ha perso la vita nel territorio del Comune di Fusine, in provincia di Sondrio.

L’uomo, in base a quanto è stato possibile ricostruire, era uscito questa mattina in cerca di funghi in un bosco a circa 1000 metri di quota, quando, per cause da accertare è scivolato sul sentiero ed è precipitato.

E’ stato un passante a dare l’allarme intorno alle 10.30, ma nonostante l’intervento dei soccorsi sia stato tempestivo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto, per il recuperom sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

