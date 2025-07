Inutili i soccorsi

Per motivi ancora da chiarire, un uomo è stato colpito dal convoglio in transito allo scalo ferroviario e diretto verso Milano

Tragedia alla stazione ferroviaria di Desio.

Tragedia in stazione, muore un uomo di 35 anni

Un uomo di 35 anni è morto poco fa in stazione, investito da un treno. Inutili i soccorsi. Nonostante i tentativi degli operatori del 118, per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Tragedia in stazione a Desio

E' successo poco dopo le 12.30 di oggi, 18 luglio 2025. Per motivi ancora da chiarire, un uomo è stato colpito dal convoglio in transito allo scalo ferroviario e diretto verso Milano. Sul posto Polfer, Carabinieri e Polizia Locale insieme all'ambulanza di Seregno Soccorso, a un'automedica e ai Vigili del Fuoco.

Sospesa la circolazione

Al momento non si conoscono le cause: potrebbe essersi trattato di un incidente oppure di un gesto estremo. La vittima aveva 35 anni. Sospesa la circolazione dei treni diretti a Milano, Albairate, Como, Saronno e Chiasso, su disposizione dell'autorità giudiziaria. E' l'ennesima tragedia alla stazione ferroviaria, dove poco fa è arrivato anche l'assessore alla Sicurezza Fabio Arosio.