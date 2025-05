Tragedia in stazione: muore un uomo travolto dal treno

Tragedia alla stazione ferroviaria di Desio: un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, è stato travolto da un treno.

Tragedia in stazione a Desio

E' successo poco dopo le 11 di oggi, mercoledì 7 maggio 2025. Per motivi ancora da chiarire, un uomo è stato colpito dal convoglio in transito allo scalo ferroviario, diretto verso Como.

Al momento non si sanno le cause

Al momento non si conoscono le cause: potrebbe essersi trattato di un incidente oppure di un gesto estremo. Ancora ignota l'identità della vittima, che con sé non aveva documenti.

Sul posto Carabinieri, Polfer, Vigili del Fuoco e ambulanza

Non appena è stato dato l'allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio, gli agenti della Polizia ferroviaria, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Rallentamenti del traffico ferroviario

Per consentire i rilievi del caso il traffico ferroviario sta subendo pesanti rallentamenti.

Pochi mesi fa un altro decesso in stazione

Pochi mesi fa, a gennaio, si era registrato un altro decesso in stazione: una donna era stata trovata senza vita lungo la ferrovia.