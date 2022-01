Limbiate

Tragedia nell'ex Antonini, trovato il cadavere di un 38enne

Nell'ex ospedale Antonini di Limbiate, nella notte tra ieri e oggi, venerdì 31 dicembre, è stato rinvenuto senza vita il corpo di un 38enne originario del Gambia. Il cadavere si trovava nell'ex padiglione Biffi, situato a pochi metri dall'ingresso principale di via Monte Grappa, accanto alla palazzina dove hanno sede il centro prelievi e il Sert.

Inutili i soccorsi

L'uomo, probabilmente senza fissa dimora, aveva cercato riparo dal freddo pungente di questi giorni tra le mura dell'immobile fatiscente. In quel giaciglio di fortuna, tra miseria e rifiuti, ha però trovato la morte. A lanciare l'allarme sarebbe stato un altro senzatetto che condivideva con il 38enne il rifugio di fortuna ma quando sono arrivati i soccorsi insieme ai Carabinieri era ormai troppo tardi. Ancora da chiarire le cause del decesso: l'uomo potrebbe essere morto per il freddo, a causa di un malore o per le esalazioni del fumo originato dal fuoco che aveva acceso nella stanzetta per scaldarsi