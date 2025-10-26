Tragedia sfiorata durante i preparativi della festa d’autunno

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, domenica 26 ottobre 2025, durante i preparativi della prima edizione della “Festa d’autunno” organizzata tra corso Italia, via Cristoforo Colombo e via Oberdan, a Meda.

Grosso ramo si abbatte sulle bancarelle della festa d’autunno

Per motivi ancora da chiarire, poco prima delle 9 un grosso ramo si è staccato da uno degli alberi presenti tra corso Italia e via Oberdan durante l’allestimento delle bancarelle per l’iniziativa che sarebbe iniziata da lì a poco.

Tragedia sfiorata: danni solo alle cose

Le piante si trovavano proprio sul lato dove era in corso il posizionamento dei gazebo, quando all’improvviso il ramo si è abbattuto su uno stand. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e sono stati registrati danni solo alle cose.

Pompieri e Polizia Locale sul posto

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, sono prontamente accorsi i Vigili del Fuoco con un’autoscala per rimuovere il ramo crollato e tagliare quelli potenzialmente pericolosi. Una volta messa in sicurezza l’area, la festa si è svolta regolarmente.