Tragedia sfiorata in via Belvedere ad Arcore

Falciati in piena notte mentre camminavano sul ciglio della strada da un automobilista in preda ai fumi dell’alcool. Tragedia sfiorata quella avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi in via Belvedere ad Arcore, nel cuore della zona industriale di Cascina del Bruno, sulla strada che collega la frazione con il centro città.

Il tremendo impatto è avvenuto verso la 1 di notte; un 46enne, residente in città, al volante della sua Golf ha travolto due ragazzini, uno di 18 anni e l’altro di 17 che stavano camminando sul ciglio della strada verso il centro cittadino.

L’impatto è stato molto violento. Inizialmente si è temuto il peggio per le sorti dei due investiti. Questi ultimi, una volta investiti, sono rimbalzati sul cofano della Golf e successivamente hanno sfondato il parabrezza dell’auto, cadendo successivamente in maniera rovinosa sull’asfalto. Un incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. I due ragazzini sono stati prontamente soccorsi dai sanitari del 118 avvisati dai passanti. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri. Entrambi gli investiti sono stati trasportati in codice giallo al San Gerardo di Monza; hanno riportato diverse fratture e ferite su tutto il corpo. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Colui che li ha investiti, visibilmente alticcio, è stato immediatamente sottoposto all’alcol test. Ora toccherà ai carabinieri stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Resta infatti da chiarire dove si trovassero i giovani al momento dell’impatto e perché l'automobilista non li abbia visti.

Fondamentali saranno i prossimi giorni quando verranno raccolte le testimonianze delle persone coinvolte. Ricordiamo che sempre in via Belvedere, qualche settimana fa, una Fiat Panda, con a bordo una donna di 89 anni residente in città, si era ribaltata in pieno giorno. Sul posto si era presentati anche i Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza, con un’autopompa da Vimercate e una dalla sede centrale di Monza, oltre all’ambulanza e alla Polizia locale. L’anziana aveva riportato fortunatamente solo qualche ferita.