Tragedia sulla A4, ecco chi è l'uomo morto ieri mattina. A Livio Terenzi, 64enne di Milano, è stato fatale un malore accusato mentre cambiava una gomma dell'auto.

Malore forse causato dal grande caldo

Un malore accusato sul ciglio della strada, causato forse del grande caldo che in questi giorni sta colpendo tutto il nostro territorio (ma non solo). Non ce l'ha fatta Livio Terenzi, il 64enne di Milano scomparso ieri mattina, domenica 26 giugno 2022, dopo essersi sentito male lungo l'autostrada A4, nel tratto compreso tra Trezzo e Cavenago. L'uomo aveva accostato sul lato della carreggiata per cambiare una gomma, quando improvvisamente ha avvertito un malore, dovuto forse alle alte temperature, cadendo e sbattendo anche la testa. Con tutta probabilità a chiamare i soccorsi è stata la moglie del 64enne, rimasta in macchina nell'attesa che il marito cambiasse la gomma. Inizialmente le condizioni dell'uomo non sembravano destare grosse preoccupazioni: il 64enne, infatti, era stato soccorso in codice giallo. La situazione è invece precipitata con il passare dei minuti e sul posto era arrivato anche l'elisoccorso.

Inutile la corsa in ospedale

Dopo i primi soccorsi prestati sul posto, Terenzi è stato trasportato in ambualanza con la massima urgenza all'ospedale di Vimercate, ma per lui non c'è stato più nulla da fare. Il 64enne si è spento pochi minuti dopo essere arrivato in Pronto soccorso.