Tragico schianto in Valle Imagna, muore un motociclista lentatese

Il 54enne stava percorrendo la strada provinciale 172, quando è avvenuto lo scontro con uno scooter. Indagano i Carabinieri.

Tragedia nella serata di ieri, domenica 12 luglio 2026, sulle strade della Valle Imagna. Un motociclista di 54 anni, residente a Lentate sul Seveso, in Brianza, ha perso la vita in seguito a uno scontro con uno scooter avvenuto lungo la strada provinciale 172, al confine tra i territori comunali di Roncola San Bernardo, Bedulita e Costa Valle Imagna. Feriti, ma non in gravi condizioni, i due coniugi che viaggiavano sul secondo mezzo. La Procura ha disposto l’autopsia, mentre i Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tragico schianto contro uno scooter

Da quanto è stato possibile apprendere, il lentatese frequentava abitualmente la Valle Imagna, una meta molto apprezzata dagli appassionati delle due ruote. Per lui l’impatto si è rivelato fatale: ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorritori è purtroppo risultato vano. L’incidente è avvenuto intorno alle 19, lungo un tratto particolarmente frequentato dai motociclisti, soprattutto durante i fine settimana estivi. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Zogno, il 54enne stava percorrendo la Provinciale 172 in salita, in direzione di Costa Valle Imagna, quando, all’altezza dell’incrocio con la strada che conduce a Roncola, si è scontrato con uno scooter che procedeva in senso opposto, verso il fondovalle. Le cause dell’impatto e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I due occupanti dello scooter, una donna di 60 anni e un uomo di 67 che risultano essere moglie e marito, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Ponte San Pietro per accertamenti. Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non destano particolare preoccupazione.

Indagini in corso

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Zogno, che hanno messo in sicurezza l’area, raccolto i primi elementi utili alle indagini e ascoltato alcuni testimoni. Tra gli aspetti ancora da chiarire vi è anche l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Secondo alcune testimonianze, infatti, poco prima dell’impatto nella zona sarebbe sopraggiunta un’automobile, circostanza che dovrà essere verificata dagli investigatori. Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, per contribuire a chiarire le cause del decesso e ricostruire con precisione quanto accaduto.