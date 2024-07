Travolta da una moto a Limbiate, donna di 58 anni muore in ospedale. La limbiatese Luana Betti stava attraversando corso Como

Il tragico incidente

Tragedia sulla Sp44: una donna di 58 anni, Luana Betti, residente a Limbiate, è stata travolta da una motocicletta in transito mentre attraversava la strada. Ricoverata in condizioni gravissime, è deceduta poco dopo in ospedale. Feriti i due giovani centauri.

La donna stava attraversando la strada

Uno schianto terribile quello avvenuto sabato pomeriggio a Limbiate, in corso Como, all’altezza del civico 14, poco dopo le 17,30 di sabato. Da quanto si è potuto apprendere, la limbiatese stava attraversando la Comasina all’altezza di via Montello.

L'impatto con la moto

In quel momento è avvenuto il violento impatto con una moto Bmw, proveniente da Cesano Maderno e diretta verso Varedo, dove c’erano in sella due giovani, un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 19. L’esatta dinamica comunque è ancora al vaglio della Polizia Locale, accorsa sul posto per i rilievi.

Soccorsi in codice rosso

Le condizioni della 58enne sono sembrate subito molto gravi: dopo i primi soccorsi dei passanti la chiamata al 118 che ha inviato sul posto tre ambulanze in codice rosso: Avis Meda, Croce Rossa di Desio e Croce Bianca di Seveso, unitamente a due auto mediche.

Il decesso in ospedale

Dopo le prime cure sul posto la limbiatese è stata accompagnata all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso, dove è spirata qualche ora dopo. Nonostante tutti gli sforzi di medici e sanitari di salvarle la vita, per lei non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate in seguito all’incidente.

Feriti i due motociclisti

I due centauri invece sono stati trasportati in codice giallo al Pronto soccorso degli ospedali San Gerardo e Niguarda ma non corrono pericolo di vita, la ragazza sarebbe anche già stata dimessa.

La salma della 58enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’autopsia. Solo successivamente verrà concesso il nulla osta per procedere con i funerali.

I soccorsi intervenuti

In corso Como, oltre ai sanitari e alla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e disciplinato il traffico, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Desio. La 58enne, che risiedeva in centro, era piuttosto conosciuta a Limbiate, una donna molto alta con i capelli rossi che ogni giorno faceva lunghe passeggiate per il paese.